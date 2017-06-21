Порошенко хочет стать "отцом-основателем новой Украины"

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Порошенко хочет стать "отцом-основателем новой Украины"

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Пётр Порошенко. Фото: © РИА Новости/Михаил Маркив

Президент в ходе визита в США рассказал о двух своих целях: мире и реформах на Украине.

Президент Украины Пётр Порошенко в интервью Fox News рассказал о своих главных целях. Первая — это мир в стране, вторая — серьёзные реформы.

— Я хочу провести реформу, очень сильную реформу. Здоровая Украина рождается прямо сейчас, и моя команда, я буду действительно очень горд, если у меня будет уникальная возможность стать отцом-основателем нового государства Украины, — отметил украинский лидер.

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