Порошенко хочет стать "отцом-основателем новой Украины"

Президент в ходе визита в США рассказал о двух своих целях: мире и реформах на Украине.

Президент Украины Пётр Порошенко в интервью Fox News рассказал о своих главных целях. Первая — это мир в стране, вторая — серьёзные реформы.

— Я хочу провести реформу, очень сильную реформу. Здоровая Украина рождается прямо сейчас, и моя команда, я буду действительно очень горд, если у меня будет уникальная возможность стать отцом-основателем нового государства Украины, — отметил украинский лидер.