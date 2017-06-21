В ДНР сообщили о задержании вооружённых людей, напавших на наблюдателей ОБСЕ

Как сообщили в оперативном командовании, задержанные не являются военнослужащими или сотрудниками силовых структур ДНР.

Спецслужбы ДНР задержали вооружённых лиц, совершивших нападение на патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Как сообщает Донецкое агентство новостей, сейчас они дают показания.

— В результате принятых мер со стороны Министерства обороны и Министерства государственной безопасности ДНР в ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий были задержаны вооруженные люди, напавшие 20 июня на патруль ОБСЕ, — сообщили в оперативном командовании.

Как сообщается, нападение произошло днём в городе Ясиноватая. К патрулю СММ, согласно данным, подъехало авто с украинскими номерами, откуда вышли два вооружённых человека в камуфляже и балаклавах.

— Они угрожали наблюдателям, произведя несколько выстрелов в воздух, а затем скрылись с места происшествия, — сообщает агентство.

Согласно предварительной информации, произощедшее было "спланированной провокацией с целью дискредитации руководства ДНР и для запугивания сотрудников миссии ОБСЕ при выполнении ими функциональных обязанностей".

— Выявленные обстоятельства происшествия свидетельствуют о заказном характере со стороны украинских спецслужб, — сообщили в командовании.