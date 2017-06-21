В ДНР сообщили о задержании вооружённых людей, напавших на наблюдателей ОБСЕ

Спецслужбы ДНР задержали вооружённых лиц, совершивших нападение на патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Как сообщает Донецкое агентство новостей, сейчас они дают показания.
— В результате принятых мер со стороны Министерства обороны и Министерства государственной безопасности ДНР в ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий были задержаны вооруженные люди, напавшие 20 июня на патруль ОБСЕ, — сообщили в оперативном командовании.
Как сообщается, нападение произошло днём в городе Ясиноватая. К патрулю СММ, согласно данным, подъехало авто с украинскими номерами, откуда вышли два вооружённых человека в камуфляже и балаклавах.
— Они угрожали наблюдателям, произведя несколько выстрелов в воздух, а затем скрылись с места происшествия, — сообщает агентство.
Согласно предварительной информации, произощедшее было "спланированной провокацией с целью дискредитации руководства ДНР и для запугивания сотрудников миссии ОБСЕ при выполнении ими функциональных обязанностей".
— Выявленные обстоятельства происшествия свидетельствуют о заказном характере со стороны украинских спецслужб, — сообщили в командовании.
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