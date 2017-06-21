На Филиппинах связанные с ИГИЛ боевики захватили здание школы

Напомним, 23 мая террористы захватили город Марави, когда филиппинский президент находился с визитом в РФ.

Связанные с ИГИЛ* боевики захватили здание школы в южной части Филиппин, сообщает Reuters со ссылкой на заявление полицейского.

По данным агентства, городок, в котором расположена школа, находится в центре острова Минданао, где президент Родриго Дутерте ввёл военное положение в связи с осадой.

Напомним, в конце мая террористы группировки "Маут", присягнувшей на верность ИГИЛ, захватили город Марави. Как сообщал Лайф, с начала осады погибло 120 боевиков, 20 мирных жителей и 38 солдат и полицейских. О том, сколько человек находится в заложниках у боевиков, пока неизвестно.

* Деятельность организации запрещена на территории России Верховным судом.