Южнокорейские СМИ подсчитали, что Ким Чен Ын стал реже появляться на публике

За первые шесть месяцев 2017 года глава Северной Кореи выступил перед гражданами чуть более 50 раз.

В период с 1 января по 20 июня 2017 года лидер КНДР Ким Чен Ын появился на публике 51 раз, что на 21,5% меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Тогда число выходов северокорейского главы составляло 65. Такие данные опубликовало агентство Южной Кореи "Рёнхап" после анализа отчётов Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Из 51 выступления Ким Чен Ына 21 приходится на мероприятия, связанные с обороной, 15 — с экономикой, 11 — это концерты и торжества, тематика ещё четырёх выходов неизвестна. При этом о ракетных запусках лидер КНДР говорил всего в десяти случаях.