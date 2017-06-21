За несколько дней до смерти рэпера Prodigy вынесли с афтепати на носилках

Музыкант, долгое время страдавший от серповидноклеточной анемии, почувствовал себя плохо после выступления в клубе.

Рэп-исполнителя Prodigy за три дня до смерти на носилках увезли с вечеринки, проходившей после концерта исполнителя в Лас-Вегасе. Об этом сообщает TMZ.

По данным портала, музыкант был госпитализирован в городскую клинику из-за обострившейся серповидноклеточной анемии, которая сопровождается отёками, усталостью и приступами боли. Отмечается, что, находясь на лечении в больнице, рэпер подавился яйцом, а спустя несколько часов умер.

При этом пока не ясно, что стало причиной смерти 42-летнего исполнителя.