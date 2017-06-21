Американский сенатор отшутился по поводу "неуклюжих обнимашек" с Иванкой Трамп

Республиканец даже в шутку начал расследование, в котором доказал, что никаких объятий не было.

Неуклюжие объятия сенатора Марко Рубио и дочери президента США Иванки Трамп стали предметом бурного обсуждения в американском сегменте "Твиттера".

Ivanka Trump being greeted at the Capitol by Marco Rubio...what's going on here? pic.twitter.com/HNqpyBFVqE — Yashar Ali (@yashar) 20 июня 2017 г.

Марко Рубио и Иванка Трамп встретились в Капитолии во вторник, фотография их приветствия попала в Сеть и стала вирусной. На кадрах видно, как сенатор пытается обнять дочь президента США, однако она не разделяет его намерений. Все пользователи отметили неловкость момента.

Через несколько часов после того, как фото распространилось в "Твиттере", Рубио решил отшутиться и начать своё "расследование инцидента".

New photo emerges providing more insight into alleged failed hug. (Faces blurred for security purposes) pic.twitter.com/GzSLe3JD3I — Marco Rubio (@marcorubio) 20 июня 2017 г.

Сначала политик заявил, что его команда пытается достать видео встречи, чтобы пролить свет на то, было объятие или нет. Позже Рубио призвал всех, кто стал свидетелем его встречи с Иванкой во вторник между 11:20 и 11:25, присылать свои снимки. Также он выложил фото с Иванкой Трамп с другого ракурса, чтобы внести ясность.

Стараясь "замять" ситуацию, Рубио написал сразу семь твитов, в последнем заявив, что никаких объятий не было, и закрыв "расследование".

Fake news! Marco is an excellent hugger... https://t.co/Dk7XXRQlX8 — Ivanka Trump (@IvankaTrump) 20 июня 2017 г.

Не осталась в стороне и сама Иванка Трамп, написавшая в "Твиттере", что Рубио отличный "обниматель".