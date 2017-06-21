В США восстановили действия полиции в момент резонансного убийства темнокожего

Запись с видеорегистратора из авто полицейского запечатлела его действия, однако на кадрах не видно, что в действительности было в руках у афроамериканца.

В Сети появилось запись с видеорегистратора, на которой запечатлены действия полицейского, остановившего афроамериканца Филандо Кастиле на дороге и застрелившего его спустя меньше минуты после просьбы предъявить документы.

Напомним, трагический инцидент произошёл летом прошлого года в Миннесоте. 32-летний Филандо Кастиле находился в авто со своей девушкой и её маленькой дочерью, когда офицер полиции остановил их машину и подумал, что афроамериканец собирается достать оружие. Происходившее в автомобиле в Интернете транслировала девушка погибшего.

Как следует из кадров записи, Джеронимо Янеза подошёл к автомобилю и сказал водителю, что у машины не работает один из стоп-сигналов. Кастиле протянул полицейскому какой-то документ, после чего заявил, что у него при себе есть оружие.

— Тогда не доставайте его, — сказал Янеза, после чего Кастиле начал ему что-то отвечать, однако полицейский не дал ему договорить и несколько раз повторил просьбу не доставать оружие.

— Я не достаю, — заверил в конце концов Кастиле, к нему также присоединилась его девушка.

— Не доставайте! — снова закричал офицер и семь раз выстрелил в мужчину.

— Я не доставал, — ответил ему Кастиле после выстрелов.

После случившегося к машине подбежал напарник офицера и забрал оттуда маленькую девочку, сам полицейский продолжал держать свой пистолет направленным в окно водителя.

Через некоторое время на место происшествия прибыли другие полицейские машины, офицеры вытащили раненого водителя из авто и попытались оказать ему помощь с помощью искусственного массажа сердца. Вскоре на месте появились сотрудники скорой помощи и поместили Кастиле на носилки.

Как сообщал Лайф, несколько дней назад суд вынес правоохранителю оправдательный приговор, вызвавший возмущение большой части общественности. Известно, что запись с видеорегистратора также демонстрировали в ходе судебного заседания, однако ряд СМИ полагает, что демонстрации данных кадров для оправдания недостаточно, поскольку на них не видно, что было в руках у погибшего в момент инцидента.