В Южной Корее назвали "серьёзной провокацией" упавший на их территории дрон КНДР

Беспилотник с десятью фотографиями района размещения THAAD обнаружили у границы двух государств.

Южнокорейские военные заявили, что обнаруженный в начале июня беспилотник точно принадлежит КНДР, и назвали произошедшее "серьёзной провокацией", пишет агентство Reuters.

South Korea says crashed North Korean drone a 'grave provocation' https://t.co/DfEDQWHYjk — Reuters World (@ReutersWorld) 21 июня 2017 г.

Напомним, военные Южной Кореи обнаружили разбившийся дрон в горах недалеко от места дислокации противоракетной системы THAAD. Беспилотник был оснащён камерой Sony, с помощью которой был сфотографирован район размещения THAAD.

Напомним, ПРО THAAD США размещена на территории Южной Кореи в регионе Сонджу примерно в 250 километрах от границы с КНДР. Зенитный ракетный комплекс был доставлен на место развёртывания в апреле 2017 года.