В Южной Корее назвали "серьёзной провокацией" упавший на их территории дрон КНДР

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В Южной Корее назвали "серьёзной провокацией" упавший на их территории дрон КНДР

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Упавший северокорейский беспилотник. Фото: © REUTERS

Беспилотник с десятью фотографиями района размещения THAAD обнаружили у границы двух государств.

Южнокорейские военные заявили, что обнаруженный в начале июня беспилотник точно принадлежит КНДР, и назвали произошедшее "серьёзной провокацией", пишет агентство Reuters.

Напомним, военные Южной Кореи обнаружили разбившийся дрон в горах недалеко от места дислокации противоракетной системы THAAD. Беспилотник был оснащён камерой Sony, с помощью которой был сфотографирован район размещения THAAD.

Напомним, ПРО THAAD США размещена на территории Южной Кореи в регионе Сонджу примерно в 250 километрах от границы с КНДР. Зенитный ракетный комплекс был доставлен на место развёртывания в апреле 2017 года.

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