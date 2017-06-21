Президент Южной Кореи рассчитывает на встречу с Ким Чен Ыном до конца года

По словам Мун Чжэ Ина, встреча с главой КНДР возможна в случае благоприятных условий.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин рассчитывает на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном до конца года. По его словам, это "возможно в случае подходящих условий". Об этом он заявил в эфире CBS.

— Я, конечно же, надеюсь, что условия могут стать подходящими для подобного диалога до конца этого года. Но только потому, что мы считаем, что диалог необходим, не значит, что мы должны с нетерпением ждать диалога, — сказал Мун.

Известно, что последняя встреча лидеров государств проходила в 2007 году, когда КНДР возглавлял ещё отец Ким Чен Ына Ким Чен Ир. До этого также была ещё одна встреча в 2000 году.