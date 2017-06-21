Глава Минфина ФРГ: США не следует позволять России и Китаю доминировать

Он добавил, что Европе следует взять на себя большую ответственность, чтобы защитить мировой порядок.

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, что США не следует позволять России и Китаю доминировать в своих сферах влияния, так как это может стать "концом либерального мирового порядка".

Как сообщает агентство Reuters, Вольфганг Шойбле сомневается, что США действительно верят, что мировой порядок будет так же устойчив, если Китаю и России будет позволено где-то занять место США и доминировать в своих сферах влияния.

— Это был бы конец нашего либерального миропорядка. Этот порядок по-прежнему является лучшим из всех возможных миров по этическим, политическим и экономическим причинам. И мы хотим, чтобы этот порядок продолжался. По крайней мере, мы не хотим видеть, как он ослабевает, — заявил Шойбле.