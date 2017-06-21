В США перевернулся грузовик с серной кислотой

В американском штате Теннесси перевернулся грузовик, перевозивший более трёх тысяч литров серной кислоты и около 380 литров топлива.

Как сообщают местные СМИ, в качестве мер безопасности были эвакуированы люди, находившиеся в радиусе около километра от места инцидента. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты.

В результате ДТП никто не пострадал, на месте работают аварийные бригады.