В США перевернулся грузовик с серной кислотой

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В США перевернулся грузовик с серной кислотой

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В американском штате Теннесси перевернулся грузовик, перевозивший более трёх тысяч литров серной кислоты и около 380 литров топлива.

Как сообщают местные СМИ, в качестве мер безопасности были эвакуированы люди, находившиеся в радиусе около километра от места инцидента. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты.

В результате ДТП никто не пострадал, на месте работают аварийные бригады.

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