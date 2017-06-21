В США перевернулся грузовик с серной кислотой

В американском штате Теннесси перевернулся грузовик, перевозивший более трёх тысяч литров серной кислоты и около 380 литров топлива.
View of the truck. @WSMV pic.twitter.com/qWqznO8dXB— Edward Burch (@EdwardBurch) 21 июня 2017 г.
Как сообщают местные СМИ, в качестве мер безопасности были эвакуированы люди, находившиеся в радиусе около километра от места инцидента. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты.
В результате ДТП никто не пострадал, на месте работают аварийные бригады.
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