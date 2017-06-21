В Западном военном округе в июле пройдут масштабные учения ВДВ

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В Западном военном округе в июле пройдут масштабные учения ВДВ

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 Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России, учения станут вторыми по масштабности в текущем году.

На полигоне Западного военного округа в июле пройдут учения сразу нескольких соединений ВДВ.

Известно, что в рамках учений десантники будут отрабатывать вопросы по межвидовому взаимодействию, а также управлению подразделениями ВДВ в ходе выполнения учебно-боевых задач, в том числе во взаимодействии с самолётами военно-транспортной и армейской авиаций.

— В начале июля на территории одного из полигонов Западного военного округа будет проведено крупномасштабное командно-штабное учение, в котором одновременно будут задействованы несколько соединений Воздушно-десантных войск, — говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.

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