В Западном военном округе в июле пройдут масштабные учения ВДВ

Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России, учения станут вторыми по масштабности в текущем году.

На полигоне Западного военного округа в июле пройдут учения сразу нескольких соединений ВДВ.

Известно, что в рамках учений десантники будут отрабатывать вопросы по межвидовому взаимодействию, а также управлению подразделениями ВДВ в ходе выполнения учебно-боевых задач, в том числе во взаимодействии с самолётами военно-транспортной и армейской авиаций.

— В начале июля на территории одного из полигонов Западного военного округа будет проведено крупномасштабное командно-штабное учение, в котором одновременно будут задействованы несколько соединений Воздушно-десантных войск, — говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.