В Лондоне арестовали мужчину, размахивавшего ложкой для обуви возле мечети

В настоящее время стражи порядка выясняют мотивы поведения хулигана. С терроризмом случившееся пока не связывают.

Правоохранители Лондона задержала мужчину, который размахивал ложкой для обуви перед посетителями центральной мечети города в Риджентс-парке. Об этом сообщается на сайте Службы столичной полиции.

Стражи порядка прибыли на место после сообщения о том, что неизвестный нападает на людей. Там полицейские увидели мужчину, размахивавшего ложкой для обуви, которую он взял в мечети. Усмирить злоумышленника получилось лишь с помощью электрошокера — его арестовали и доставили в центральный участок Лондона.

Мотивы задержанного непонятны, однако данный инцидент с терроризмом пока не связывают.

В результате происшествия никто не пострадал.