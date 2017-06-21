Ерохин рассказал, как сборная России будет сдерживать Роналду

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Ерохин рассказал, как сборная России будет сдерживать Роналду

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Александр Ерохин, Денис Глушаков, Федор Смолов и Александр Самедов. Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

Матч Россия — Португалия в рамках Кубка конфедераций состоится 21 июня в 18:00 (мск) на стадионе "Спартак".

Полузащитник сборной России Александр Ерохин рассказал, как национальная команда собирается противостоять португальцам и их лидеру Криштиану Роналду в сегодняшней игре на Кубке конфедераций.

— Прежде всего — командной и дисциплинированной игрой. Но в целом мы не зацикливаемся на конкретных игроках, — рассказал футболист в интервью "Известиям".

Также Ерохин выразил мнение, что на такого профессионала, как Криштиану Роналду, никак не влияет давление из-за слухов о смене клуба или проблем с налогами.

Напомним, 21 июня сборная России сыграет свой второй матч в групповом этапе Кубка конфедераций — против команды Португалии. Игра пройдёт в Москве на стадионе "Спартак".

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