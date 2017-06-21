Почти 200 тысячам японцев рекомендовали эвакуироваться из-за угрозы наводнения

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Почти 200 тысячам японцев рекомендовали эвакуироваться из-за угрозы наводнения

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Наводнение. Фото: © REUTERS/Manuel Araneda

Беспокойство властей вызвано опасностью разлива рек из-за продолжительных ливневых дождей.

Власти японского города Хамамацу в префектуре Сидзуока рекомендовали более 197 тысячам жителей эвакуироваться из-за ливневых дождей. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Ранее подобные рекомендации получили почти 30 тысяч жителей трёх префектур на тихоокеанском побережье страны.

Дождливой погоде в Японии предшествовала жаркая погода. Так, ежедневно с тепловым ударом в больницы поступали сотни человек. Большая часть всех госпитализированных — пожилые люди.

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