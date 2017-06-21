Захватившие школу на Филиппинах боевики отступили

По словам представителя вооружённых сил страны, территория школы вновь безопасна.

Связанные с террористической группировкой ИГИЛ* боевики, ворвавшиеся в одну из школ на юге Филиппин и захватившие заложников, отступили после перестрелки с военными. Об этом агентство Reuters сообщает со ссылкой на представителя вооружённых сил страны.

— Ситуация уже разрешена. Они отступили, их там уже нет. Территория школы вновь безопасна, — цитирует издание слова одного из военных.

Данных о пострадавших в результате инцидента пока нет.

Как сообщал Лайф, в конце мая террористы группировки "Маут", присягнувшей на верность ИГИЛ, захватили город Марави. С начала осады погибло 120 боевиков, 20 мирных жителей и 38 солдат и полицейских.

* Деятельность организации запрещена на территории России Верховным судом.