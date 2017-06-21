В Казахстане задержан мужчина, угрожавший заложенной бомбой на "Экспо-2017"

По данным правоохранительных органов, мужчина сообщил, что в одном из павильонов спрятано взрывное устройство.

Полиция Казахстана задержала жителя Астаны после его заявления в правоохранительные органы о том, что на территории павильонов международной выставки "Экспо-2017" заложено взрывное устройство. Об этом инциденте сообщила пресс-служба департамента внутренних дел столицы Казахстана. При проведении проверки было установлено, что никакой бомбы нет, в чём позже признался и сам задержанный.

— При проведении оперативно-разыскных мероприятий в короткий период времени полицейскими Астаны задержан 32-летний житель Южно-Казахстанской области, который дал признательные показания, подтвердив, что звонил из хулиганских побуждений в состоянии алкогольного опьянения, — сообщает ведомство.

В настоящее время мужчина находится в следственном изоляторе, силовики ведут расследование инцидента.

Напомним, что "Экспо-2017" проходит с 10 июня по 10 сентября в Астане. Главная цель мероприятия — демонстрация новейших научно-технических, а также культурных достижений стран-участниц.