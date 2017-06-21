Женщина решила покончить с собой после того, как пырнула ножом водителя — видео

Она дождалась врачей скорой помощи и только после этого решила совершить суицид.

В Белгороде опубликовали видео с места аварии, узнав подробности которой местные жители были шокированы. Как оказалось, женщина ехала с мужчиной в Land Cruiser. В какой-то момент она напала на него с кухонным ножом.

Пассажирка ранила мужчину в шею. В результате автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в столб.

На месте происшествия собрались очевидцы. Водителя из машины вытащили, а пассажирка отказывалась выходить. Не действовали никакие уговоры.

— Ты боишься, что убила его? — спросил один из очевидцев.

Женщина просто закивала головой. Ей стали объяснять, что мужчина "даже не получил ранения", "с ним всё в порядке". Но и эти слова не имели должного эффекта. Пассажирка спрашивала, как завести Land Cruiser, чтобы уехать с места. Скрутить её не рисковали, так как она не выпускала нож из рук.

Когда приехала скорая, водителя, который на самом деле получил ножевое ранение в шею, увезли в реанимацию. Его состояние на данный момент не уточняется. А женщина к моменту прибытия медиков успела ранить себя. Вскоре она скончалась.