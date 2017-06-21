Honda остановила работу своего завода из-за вирусной атаки WannaCry

Кибератака хакеров была нацелена на систему, отвечающую за производство на предприятии.

Автомобильная компания Honda Motor приостановила работу одного из своих заводов в японской префектуре Сайтама. Как сообщает агентство Reuters, причиной стала кибератака. Причём, по данным СМИ, компьютерные системы, которые отвечают за производство, были заражены вирусом WannaCry.

Инцидент произошёл ещё 18 июня. Инженерам японского концерна удалось решить проблему только 20 числа.

Примечательно, что другие заводы Honda от вируса не пострадали.

Как сообщал Лайф, в мае вирус-вымогатель WannaCry атаковал порядка 300 тысяч компьютеров в 150 странах. Ряд экспертов отмечает, что стоящие за ним хакеры связаны с Северной Кореей.