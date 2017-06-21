Эксперт: Заявления Порошенко о поставках угля и газа из США останутся словами

По мнению Алексея Гривача, желание Украины использовать у себя американские энергоресурсы физически невыполнимо.

Президент Украины заявил, что его страна нуждается в американском угле и сжиженном природном газе (СПГ) и желает начать поставки. Однако такое стремление так и останется лишь на словах, завил Лайфу заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Прежде всего из-за того, что на Украине просто не существует СПГ-терминала для приёма сжиженного газа из США.

— А что касается угля. Из-за политических действий — блокады Донбасса — Украина создала проблемы в обеспечении себя углём. В принципе, ничего не мешало транспортировать уголь из США на Украину. Но это не делалось ранее потому, что все Украинские ТЭЦ заточены под потребление угля определённой марки — донбасского угля. Они пытались уже импортировать уголь из ЮАР и других источников, но оказалось, что он не пригоден. Так что это абсолютно политическое решение. Такая проамериканская пропаганда, что "заграница нам поможет", — отметил эксперт.

Напомним, как ранее сообщал Лайф, украинский президент Пётр Порошенко прибыл с официальным визитом в США 20 июня, где провёл встречу с американским президентом Дональдом Трампом. Главными темами разговора стали вопросы поставки оружия на Украину, вопросы материально-технического сотрудничества, а также желание украинских властей получать уголь из Пенсильвании и сжиженный природный газ из Луизианы для украинских ТЭЦ и газотранспортной системы.