Таксист из родного города Кокорина предложил футболистам сесть за руль — видео

Антон в преддверии главных матчей Кубка конфедераций был пессимистичен и предложил футбольным властям несколько реформ, потому что "у него в деревне у ребят глаза горят, а в сборной ребята контракты подписали и отдыхают на скамеечке". Но оставил национальной команде шанс: "все надеются, что они будут играть хорошо".
По мнению Антона, необходимо ввести специальный "прожиточный минимум" для футболистов. Или пересадить всех за руль такси — минимум на месяц.
Мнение пусть не эксперта, но сказанное от души обычным человеком — в этом видео.
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