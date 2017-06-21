Таксист из родного города Кокорина предложил футболистам сесть за руль — видео

Во время поездки на задание спутником сотрудников Лайфа оказался водитель из родного города Александра Кокорина — Валуек, который не мог не быть фанатом футбола.

Антон в преддверии главных матчей Кубка конфедераций был пессимистичен и предложил футбольным властям несколько реформ, потому что "у него в деревне у ребят глаза горят, а в сборной ребята контракты подписали и отдыхают на скамеечке". Но оставил национальной команде шанс: "все надеются, что они будут играть хорошо".

По мнению Антона, необходимо ввести специальный "прожиточный минимум" для футболистов. Или пересадить всех за руль такси — минимум на месяц.

Мнение пусть не эксперта, но сказанное от души обычным человеком — в этом видео.