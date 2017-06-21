Основатель Uber покинул компанию по требованию акционеров

Крупные инвесторы сервиса считают, что этот шаг поможет обновить имидж и привлечь прибыль.

Главный исполнительный директор Uber Трэвис Каланик всё-таки ушёл в отставку. Об этом сообщает The New York Times. Таким было требование пятерых крупных инвесторов компании. Они считают, что обновление кадров и изменение стратегии ведения бизнеса положительно скажется на имидже и прибыли сервиса.

— Я люблю Uber больше всего в мире, и в этот трудный для меня момент я принимаю требование инвесторов покинуть пост, чтобы Uber мог двигаться дальше, а не отвлекаться на очередной конфликт, — цитирует издание слова Каланика.

К слову, слухи о том, что глава Uber покинет свой пост, обсуждались в прессе последние пару недель. Однако ранее Каланик объявил, что ему действительно придётся уйти в бессрочный отпуск, но не из-за конфликта с акционерами, а из-за смерти матери.

Добавим, скандалы и неприятности преследуют компанию Uber уже несколько месяцев. Ранее представители финансового департамента проекта сообщили о квартальном убытке в $708 млн. Кроме того, в компании прошли массовые сокращения из-за расследования по факту харрасмента. Всё началось после того, как бывшая сотрудница Uber Сьюзан Фаулер опубликовала в своём блоге пост о сексизме и случаях сексуального домогательства в компании, которые прикрываются непосредственно руководством.