Пользователи сервиса "Яндекс. Музыка" наслушали песен группы "Кино" на 1000 лет

Продолжительность прослушиваний песен "Кино" на "Яндексе. Музыка" превысила тысячу лет. Такие данные озвучила PR-менеджер компании Карина Шабанова.
— Цой по-прежнему остаётся одним из главных русскоязычных музыкантов. Он популярен среди слушателей всех возрастов и во всех регионах России, — отметили в пресс-службе.
Напомним, Виктор Цой родился 21 июня 1962 года в Ленинграде. В начале 1980-х появилась группа "Кино", она была организована из участников двух ленинградских коллективов "Палата № 6" и "Пилигрим".
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