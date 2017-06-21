Пользователи сервиса "Яндекс. Музыка" наслушали песен группы "Кино" на 1000 лет

Сегодня основателю легендарной группы могло бы исполниться 55 лет. Песни "Кино" до сих пор популярны во всех уголках России.

Продолжительность прослушиваний песен "Кино" на "Яндексе. Музыка" превысила тысячу лет. Такие данные озвучила PR-менеджер компании Карина Шабанова.

— Цой по-прежнему остаётся одним из главных русскоязычных музыкантов. Он популярен среди слушателей всех возрастов и во всех регионах России, — отметили в пресс-службе.

Напомним, Виктор Цой родился 21 июня 1962 года в Ленинграде. В начале 1980-х появилась группа "Кино", она была организована из участников двух ленинградских коллективов "Палата № 6" и "Пилигрим".