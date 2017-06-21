На автомобили московского каршеринга установят алкозамки от пьяных водителей

Ожидается, что приборы, которые не позволят нетрезвым взять автомобиль в аренду, появятся уже к 2018 году.

Три каршеринговые столичные компании объявили о нововведении. На автомобили поминутной аренды установят алкозамки. Эти приборы не позволят пьяным водителям сесть за руль и взять машину в прокат.

По данным издания M24, такие замки появятся в автомобилях операторов "Делимобиль", Car5 и YouDrive. При этом машины Car5 оснастят прибором к 31 декабря, а "Делимобиля" — в течение текущего года.

В свою очередь, в YouDrive пока прорабатывают этот момент, однако также высказываются за появление алкозамков. Стоит отметить, что только одна компания решила отказаться от нововведения — BelkaCar.

В Москве действует пять компаний, которые предлагают услуги каршеринга. Это поминутная или почасовая оплата аренды автомобиля. Примечательно, что машину можно вернуть в любом из пунктов обслуживания.