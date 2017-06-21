Наследница империи Swarovski вышла замуж в платье за $900 тысяч

Наряд невесты, который был украшен 500 тысячами кристаллов, весил 46 килограммов.

23-летняя наследница империи Swarovski Виктория вышла замуж в платье за 700 тысяч фунтов стерлингов, что составляет около 902 тысяч долларов, сообщает Daily Mail. На свадьбу к "бриллиантовой принцессе" из Австрии и её бойфренду, инвестору Вернеру Мюрцу, пришло более 250 гостей. Молодые люди встречались с 2010 года.

Для церемонии невеста выбрала платье дизайнера из Дубая Майкла Синко, клиентами которого в разное время были Бейонсе, Дженнифер Лопес, Рианна и Леди Гага. Вес наряда, украшенного 500 тысячами кристаллов, составил 46 килограммов.

Виктория Сваровски родилась в австрийском Инсбруке. Она известна благодаря не только своей фамилии, но и певческой карьере.

Свадьба состоялась в итальянском Триесте. Гуляния продлились три дня.