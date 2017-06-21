"Где лучшие тарифы?" Тимати запустит собственный оператор связи

Известный рэпер также собирается создать интернет-банкинг и кешбэк-программу. Предполагается, что новыми сервисами будет пользоваться молодёжь.

Российский хип-хоп-исполнитель и основатель Black Star Тимати запустит собственного оператора связи под названием Stars Mobile.

— В сентябре-октябре планируем запустить CashBack, до конца года — мобильного оператора, а интернет-банкинг запустим в марте-апреле 2018 года, — заявил в интервью "Известиям" гендиректор Black Star Павел Курьянов.

Все эти услуги будут доступны в одном приложении. Проект разрабатывается в партнёрстве с мобильной платформой "Атлас".

Предполагается, что этими услугами будут пользоваться юноши и девушки возрастной группы от 16 до 24 лет.