Украинец пытался тайком попасть на крымский курорт, но был задержан ФСБ

29-летнему жителю Кировоградской области грозит тюрьма за незаконное пересечение границы.

Российские пограничники задержали украинца, который пытался тайно попасть в один из курортных городов Крыма. В разговоре с сотрудниками правоохранительных органов житель Кировоградской области признался, что у него не было необходимых документов, поэтому он решил пробраться на полуостров в обход автомобильного пункта пропуска Армянск.

— Задержанный пояснил, что хотел попасть в один из курортных городов Крыма, однако из-за отсутствия исправного документа, удостоверяющего личность, решил пробраться на полуостров "без посторонней помощи", — сообщили в региональном пограничном управлении ФСБ РФ.

В итоге было возбуждено уголовное дело. 29-летнему жителю Кировоградской области грозит до двух лет лишения свободы за незаконное пересечение границы.