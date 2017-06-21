Украинец пытался тайком попасть на крымский курорт, но был задержан ФСБ

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Украинец пытался тайком попасть на крымский курорт, но был задержан ФСБ

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Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

29-летнему жителю Кировоградской области грозит тюрьма за незаконное пересечение границы.

Российские пограничники задержали украинца, который пытался тайно попасть в один из курортных городов Крыма. В разговоре с сотрудниками правоохранительных органов житель Кировоградской области признался, что у него не было необходимых документов, поэтому он решил пробраться на полуостров в обход автомобильного пункта пропуска Армянск.

— Задержанный пояснил, что хотел попасть в один из курортных городов Крыма, однако из-за отсутствия исправного документа, удостоверяющего личность, решил пробраться на полуостров "без посторонней помощи", — сообщили в региональном пограничном управлении ФСБ РФ.

В итоге было возбуждено уголовное дело. 29-летнему жителю Кировоградской области грозит до двух лет лишения свободы за незаконное пересечение границы.

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