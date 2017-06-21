МВД Бельгии: Взрыв в Брюсселе оказался меньшей мощности, чем планировал смертник

Боевик уже опознан. Более того, выяснилось, что он был известен местной полиции ещё до теракта.

Глава МВД Бельгии Ян Ямбон рассказал о подробностях взрыва, который произошёл поздно вечером на Центральном вокзале Брюсселя. Министр внутренних дел отмечает, что бомба сработала не так, как предполагал смертник. Его слова приводит телеканал VTM.

По словам Ямбона, взрыв оказался меньшей мощности, чем ожидал террорист.

Кроме того, личность боевика уже установлена. Однако бельгийские власти отказались раскрывать его имя для журналистов, но уточнили, что он был известен местным сотрудникам полиции.

Напомним, на Центральном железнодорожном вокзале Брюсселя прогремел небольшой взрыв. Сотрудники полиции ликвидировали террориста, у которого, предположительно, был пояс смертника.