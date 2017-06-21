Эксперт объяснил, почему впервые за 43 года Елизавета II выступит без короны

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Эксперт объяснил, почему впервые за 43 года Елизавета II выступит без короны

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Королева Великобритании Елизавета II. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Также впервые королева Великобритании отправится на своё выступление в парламенте не на карете, а на автомобиле.

Впервые за 43 года королева Великобритании Елизавета II приедет на выступление в британском парламенте не на карете, а на машине. Кроме того, во время своей речи королева не наденет корону. Причиной этого нарушения протокола стал внеочередной характер выборов в парламент, рассказала Лайфу руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

— Всё дело в том, что состоялись внеочередные выборы. А обычно подобную церемонию по протоколу репетируют. В данном случае времени на это не было, — отметила Елена Ананьева.

Как отмечает эксперт, подобный случай во время правления Елизаветы II случается во второй раз. Аналогичный инцидент произошёл в 1974 году, когда также прошли внеочередные выборы в британский парламент.

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