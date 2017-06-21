Глава Кемеровской области перенёс операцию на позвоночнике

Ранее в средствах массовой информации появлялись разные гипотезы о затянувшемся отпуске Амана Тулеева.

Губернатору Кемеровской области Аману Тулееву провели операцию на позвоночнике, сообщили Лайфу в администрации региона. Подробности о состоянии здоровья можно будет узнать на пресс-конференции, которая состоится завтра в 11 часов утра по местному времени.

Добавим, накануне ряд изданий со ссылкой на депутата Госдумы от Кемеровской области Антона Горелкина сообщил, что Тулеев не подавал заявления об отставке, перенёс операцию, а сейчас проходит реабилитацию и планирует через две недели выйти на работу.

Как сообщал Лайф, внимание СМИ к кемеровскому губернатору привлёк его отпуск, который глава региона всё время продлевал. Дело в том, что Аман Тулеев изначально ушёл на 10 дней, но по истечении этого срока не появился.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле о якобы готовящейся отставке Амана Тулеева ничего не известно.