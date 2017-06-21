Сечин доложил Путину об открытии нового нефтяного месторождения в море Лаптевых

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Сечин доложил Путину об открытии нового нефтяного месторождения в море Лаптевых

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Президент РФ Владимир Путин и глава "Роснефти" Игорь Сечин. Фото: Официальный сайт президента России

На встрече с президентом глава "Роснефти" продемонстрировал образец горной породы, извлечённый из скважины.

На шельфе Хатангского залива моря Лаптевых открыто новое месторождение. Об этом президенту России Владимиру Путину сообщил глава компании "Роснефть" Игорь Сечин, говорится на официальном сайте президента.

Главе государства был продемонстрирован керн (образец горной породы, извлечённый из скважины. — Прим. Лайфа), поднятый с глубины 2300 метров.

<p>Президент РФ Владимир Путин и глава &#34;Роснефти&#34; Игорь Сечин. Фото: Официальный сайт президента России</p>

— В нём явные проявления нефти, есть даже выпоты нефти. Это уникальный керн для наших месторождений, — сказал Сечин, добавив, что исследования местности продолжатся на глубине до 5000 метров.

Как сообщил глава "Роснефти", в зоне моря Лаптевых может содержаться до 9,5 миллиарда тонн геологических запасов.

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