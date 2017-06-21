Доллар впервые за четыре месяца превысил 60 рублей

Курс рубля продолжает снижаться на фоне дешевеющей нефти. На котировки повлиял рост числа буровых установок в США.

В ходе торгов на Московской бирже в среду, 21 июня, курсы доллара и евро превысили психологически значимый уровень, обновив максимумы с февраля 2017 и декабря 2016 года.

Так, доллар впервые с 2 февраля 2017 года перевалил за 60 рублей, а евро торгуется с отметки в 67 рублей и одну копейку впервые с 9 декабря 2016 года.

Курс рубля продолжает снижаться на фоне дешевеющей нефти, говорят эксперты. Так, стоимость фьючерса марки Brent на Лондонской бирже опустилась ещё на 1% и составила $45,53 за баррель. На котировки, напомним, повлиял рост числа буровых установок в США.