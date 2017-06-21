Фильм о похождениях молодого Хана Соло из "Звёздных войн" остался без режиссёров

Постановщики Фил Лорд и Кристофер Миллер покинули проект из-за разногласий с руководством Lucas Films.

Фильм о приключениях молодого Хана Соло из вселенной "Звёздных войн" остался без режиссёров. О том, что Фил Лорд и Кристофер Миллер покинули проект, сообщает агентство Associated Press.

По словам президента Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, у режиссёров и студии появились разногласия по поводу того, какой должна быть будущая картина.

— Обычно мы не используем словосочетание "творческие разногласия", но в этом случае такое клише отражает правду, — заявил Кеннеди.

Фил Лорд и Кристофер Миллер известны как режиссёры комедии "Мачо и ботан" и "Лего. Фильм".

Хан Соло — один из главных героев оригинальной трилогии "Звёздные войны", которого сыграл Харрисон Форд. В новом фильме кресло капитана "Тысячелетнего сокола" займёт Олден Эренрайк. Ему составят компанию звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк и Дональд Гловер.

Премьера спин-оффа "Звёздных войн" про молодого Хана Соло намечена на май 2018 года.