Девочка с огромным чемоданом одна хотела уехать на поезде на каникулы к бабушке

Восьмилетнюю малышку без сопровождения родителей обнаружили полицейские на вокзале в Сочи.

На вокзале в Сочи обнаружили восьмилетнюю девочку, которая была совсем одна и везла огромный чемодан. Полицейские заинтересовались, почему малышка без сопровождения взрослых находится на станции Адлер.

В Управлении на транспорте МВД РФ по Южному федеральному округу пояснили, что сначала юная жительница Сочи обманула их, сказав, что родители находятся в здании вокзала. Однако правоохранители выяснили, что девочка совсем одна. Позже она призналась, что родители мало уделяют ей внимания, поэтому она решилась отправиться на летние каникулы к бабушке в Калининград. Поэтому она взяла с собой огромный чемодан и дамскую сумочку.

— С ребёнком проведена профилактическая беседа, а затем сотрудники транспортной полиции Сочи отвезли её к матери, — пояснили в ведомстве.

Девочка пообещала полицейским, что больше не будет пытаться убежать из дома.