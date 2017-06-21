Анализ ДНК матери "пьяного" мальчика совпал со вторым образцом крови ребёнка

Родители погибшего Алёши настаивают на эксгумации, чтобы установить, была ошибка ли экспертов.

Образец крови матери "пьяного" мальчика совпал со вторым образцом крови ребёнка, который хранится в лаборатории. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на источник, близкий к следствию. Теперь родители Алёши Шимко настаивают на эксгумации.

Судебно-медицинское исследование должно показать, не перепутали ли эксперты кровь погибшего мальчика с образцом крови ещё какого-то человека, находившегося в лаборатории.

Отец ребёнка продолжает настаивать на ошибке экспертов, установивших 2,7 промилле (приблизительно 300 граммов водки) в крови погибшего. По словам Романа Шимко, трахея его сына не была обожжена алкоголем и в желудке следы спиртного также не найдены.