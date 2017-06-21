Корабли "Союз" станут первыми космическими такси

Возможно, именно эти пилотируемые аппараты в будущем доставят космических туристов к лунной орбите.

Космические корабли серии "Союз" обретут вторую жизнь после ввода в эксплуатацию корабля нового поколения "Федерация". Как рассказал генеральный директор ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Солнцев, их будут продолжать использовать в качестве космического такси.

— Поскольку есть рынок космического туризма и есть доверие к этому кораблю, это такие важные составляющие, которые надо использовать, — полагает он.

Ранее конструкторы сообщали, что корабль "Союз" уже с 2019 года сможет перевозить по двое космических туристов за один полёт. А уже через пять лет по плану РКК "Энергия" Россия будет готова представить на международном туристическом рынке уникальную услугу — облёт Луны. Для продвижения этого типа услуг российские разработчики готовы заключить контракт с американской компанией, которая является первопроходцем на рынке космического туризма, — Space Adventures. С её помощью в 2001 году на орбите впервые побывал не профессиональный астронавт, а американец, ищущий острых ощущений, Деннис Тито. Кстати, он заплатил за космический вояж 20 млн долларов.

Напомним, пилотируемые корабли "Союз" используются для полётов на орбиту с 1967 года. С тех пор они были модифицированы несколько раз, а на сегодняшний день Роскосмос использует для доставки космонавтов на МКС трёхместную модификацию "Союз МС", введённую в эксплуатацию 7 июля 2016 года.