Цыганки "почистили" москвичке карму за четыре миллиона рублей

Причём гадалки отвели жительницу столицы в церковь, где и провели "обряд очищения".

59-летняя жительница столицы Марина Сидорова стала жертвой мошенниц. Две цыганки убедили москвичку, что её сыну грозит смерть, поэтому ей необходимо срочно почистить карму. Об этом сообщает паблик Mash.

Гадалки привели женщину в церковь Рождества Богородицы. При этом, по словам Марии Сидоровой, она всё время находилась под гипнозом.

Мошенницы провели "обряд очищения", во время которого зажгли свечи и помолились. В итоге они заявили москвичке, что ей необходимо избавиться от материального груза. Женщина отдала гадалкам все сбережения семьи в размере четырёх миллионов рублей.

Мария Сидорова пояснила, что как только она пришла в себя, то осознала произошедшее и тут же написала заявление в полицию.