Тайсон Фьюри обозвал обидчика Владимира Кличко "большой женщиной"

После победы Джошуа над Кличко Фьюри хочет провести с соотечественником поединок.

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри отметился очередным скандальным заявлением. На этот раз спортсмен решил оскорбить своего соотечественника нигерийского происхождения Энтони Джошуа, который ранее выиграл бой с Владимиром Кличко. Фьюри сравнил его с большой женщиной.

— Посмотрим, кто из нас скучный, когда ты встретишься со мной. Ты — большая женщина, я видел таких людей, как ты, много раз. Ты человек, который не может себя идентифицировать, поддельный нигериец, я и то больший нигериец, чем ты. Я буду драться с тобой под флагом Нигерии. Цыгане представляют весь мир. Что касается тебя, то Мухаммед Али назвал бы тебя дядей Томом, — приводит слова британца портал BoxingScene.

Реакции от Энтони Джошуа на данное заявление пока не последовало. Как предположили СМИ, Фьюри решил таким образом разозлить Джошуа, у которого ещё нет ни одного поражения, чтобы тот согласился провести бой с ним.

Как ранее сообщал Лайф, 29 апреля Джошуа победил Кличко нокаутом в 11-м раунде и завоевал пояс суперчемпиона по версии WBA.