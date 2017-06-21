В реанимации скончалась ещё одна жертва урагана в Москве

На мужчину упало дерево, из-за чего он попал в больницу в крайне тяжёлом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой.

56-летний Александр Ц. умер от тяжёлой черепно-мозговой травмы в реанимации столичной больницы. На мужчину упало дерево во время урагана в Москве.

Врачи пытались его спасти и провели трепанацию черепа, однако их усилия оказались безуспешными.

Таким образом, число жертв урагана в Москве и области достигло 18 человек.

Напомним, что на столицу и её окрестности 29 мая обрушился сильнейший ураган.