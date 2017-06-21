Ровшан Аскеров: Из каждого выпуска "Что? Где? Когда?" можно делать десятки гифок

Из каждой игры "Что? Где? Когда?" можно сделать несколько десятков забавных GIF-изображений. Об этом заявил Лайфу игрок интеллектуального клуба Ровшан Аскеров, комментируя недавнее появление нового интернет-мема с капитаном одной из команд, магистром клуба Андреем Козловым.
Козлов стал интренет-мемом в США pic.twitter.com/ENT5HLlDhP— sakharof (@sakharof) 21 июня 2017 г.
— Игра очень эмоциональная. Это обычный игровой момент, которых в игре бывает очень много, — отметил Аскеров. — Вы посмотрите любую игру, не обязательно интеллектуальную, можно спортивную. Люди по-разному голы отмечают, удачные моменты, мировые рекорды. А вот тут человек дал правильный ответ.
По словам знатока, Андрей Козлов — один из самых эмоциональных и ярких игроков передачи.
— На таких, как он, вообще игра держится, — заключил Аскеров.
Ранее магистр клуба "Что? Где? Когда?" Андрей Козлов стал популярен на портале Reddit — одном из самых крупных сайтов в мире. Пользователи оценили эмоциональность капитана команды знатоков и создали гифку, которая вскоре оказалась в топе ресурса.
Изображение было подписано так: "Моя реакция, когда подруга сказала мне, что задержка оказалась ложной". Однако позже пользователей заинтересовал и сам мужчина из интернет-мема. Так, одни пользователи постарались объяснить другим правила игры, а также почему все игроки клуба одеты в классическом стиле.
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