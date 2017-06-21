Ровшан Аскеров: Из каждого выпуска "Что? Где? Когда?" можно делать десятки гифок

Знаток прокомментировал сообщения о том, что магистр клуба Андрей Козлов стал интернет-мемом.

Из каждой игры "Что? Где? Когда?" можно сделать несколько десятков забавных GIF-изображений. Об этом заявил Лайфу игрок интеллектуального клуба Ровшан Аскеров, комментируя недавнее появление нового интернет-мема с капитаном одной из команд, магистром клуба Андреем Козловым.

— Игра очень эмоциональная. Это обычный игровой момент, которых в игре бывает очень много, — отметил Аскеров. — Вы посмотрите любую игру, не обязательно интеллектуальную, можно спортивную. Люди по-разному голы отмечают, удачные моменты, мировые рекорды. А вот тут человек дал правильный ответ.

По словам знатока, Андрей Козлов — один из самых эмоциональных и ярких игроков передачи.

— На таких, как он, вообще игра держится, — заключил Аскеров.

Ранее магистр клуба "Что? Где? Когда?" Андрей Козлов стал популярен на портале Reddit — одном из самых крупных сайтов в мире. Пользователи оценили эмоциональность капитана команды знатоков и создали гифку, которая вскоре оказалась в топе ресурса.

Изображение было подписано так: "Моя реакция, когда подруга сказала мне, что задержка оказалась ложной". Однако позже пользователей заинтересовал и сам мужчина из интернет-мема. Так, одни пользователи постарались объяснить другим правила игры, а также почему все игроки клуба одеты в классическом стиле.