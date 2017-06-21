Скончался легендарный разведчик КГБ, основатель спецназа "Вымпел" Юрий Дроздов

В Москве на 92-м году жизни скончался бывший начальник нелегальной разведки КГБ СССР и основатель подразделения спецназа "Вымпел" генерал-майор в отставке Юрий Дроздов. О кончине легендарного разведчика сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

— Двадцать первого июня 2017 года ушёл из жизни легендарный начальник отечественной нелегальной разведки, ветеран Великой Отечественной войны, генерал-майор в отставке Юрий Иванович Дроздов, — говорится в сообщении.

Отметим, Юрий Дроздов родился в 1925 году в Минске. Участвовал в боях Великой Отечественной войны, победу встретил в Берлине. После войны продолжил службу в рядах КГБ. Дроздов принимал непосредственное участие во многих операциях разведки. Например, в обмене американского лётчика Френсиса Гэри Пауэрса на советского разведчика Рудольфа Абеля. С ноября 1979 года возглавил управление нелегальной разведки КГБ, где проработал до 1991 года. Являлся создателем и руководителем разведывательно-диверсионного подразделения внешней разведки "Вымпел".