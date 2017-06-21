Пока не фитоняшка. 16-килограммового кота Симбу заставят делать зарядку

Пара из Мэриленда (США) узнала о том, что бывший владелец животного попал в дом престарелых, и решила забрать его себе.

Киа Беркли и её жених Питер Соркин из американского штата Мэриленд помогут похудеть 16-килограммовому коту Симбе. Об этом сообщает ABC News.

Бывший владелец Симбы попал в дом престарелых, и толстый кот оказался в приюте. О животном с необычными габаритами сняли новостной сюжет, и тогда Беркли захотела забрать его себе.

— Сначала меня поразили его размеры, а потом я заметила, что он очень грустный, — рассказала женщина. Как оказалось, из-за лишнего веса у животного возникли проблемы с гигиеной. — Симба не может почистить себе живот.

Новые хозяева помогают коту с помощью сухих шампуней и специального лосьона.

Сейчас Симба осваивается в новых условиях. Когда он привыкнет к жилищу, Беркли посадит его на диету и заставит делать физические упражнения.

— Мы очень любим его, а также счастливы, что люди готовы сделать пожертвования на счета от ветеринара. Мы надеемся, что надобности этим воспользоваться не будет, но хорошо знать о поддержке, — заключила хозяйка.