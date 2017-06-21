Письма Эйнштейна о Боге и квантовой механике проданы более чем за $200 тысяч

Изначально организаторы планировали выручить на аукционе не более 50 тысяч долларов.

Восемь писем нобелевского лауреата Альберта Эйнштейна были проданы на аукционе, который состоялся в Иерусалиме в Израиле. Они были написаны на английском языке в период между 1951 и 1954 годом. Общая стоимость артефактов равняется примерно $210 тысячам долларов. При этом, по данным израильских СМИ, организаторы рассчитывали выручить сумму от $33 до $49 тысяч.

В письмах Альберт Эйнштейн пишет о Боге, Израиле и физике. Самым дорогим стало письмо к физику Дэвиду Бому, которое было продано за $84 тысячи.

— Если мир создал Бог, то сделать его лёгким для понимания было, конечно, не главное, о чём он думал, — писал Эйнштейн в феврале 1954-го, за год до своей смерти.

В другом послании, которое было написано в феврале 1953 года, Эйнштейн назвал "состояние ума" Америки, которая была охвачена идеей противостоять коммунизму, паранойей, сравнимой с той, что была в Германии в начале 20-го века во времена кайзера Вильгельма II.

По мнению физика, будущее не предвещает "более разумную политическую позицию" в США.

Ранее письма хранились у покойной вдовы Дэвида Бома.