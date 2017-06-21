Трудности перевода. Латиноамериканские болельщики разбили авто таксисту в Москве

Полиция задержала гостей из Колумбии и Чили. Составлены протоколы о мелком хулиганстве.

Болельщики из Латинской Америки, прибывшие в Москву, разбили автомобиль таксисту, который отказался их везти.

39-летний Александр С. рассказал, что в его машину сели три человека и начали изъясняться на незнакомом языке. Не поняв сказанного, таксист потребовал, чтобы они вылезали из авто.

Разозлившись, фанаты вылезли из машины и начали пинать её ногами, сбив зеркало и оставив вмятины. Это не осталось без внимания проезжавшего патруля ППС, и все иностранцы были задержаны.

В настоящее время на 30-летнего колумбийца Карлоса Монтареса и 33-летних чилийцев Кристиана Силву и Родриго Эскобара составили протоколы о мелком хулиганстве.