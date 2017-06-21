В Кремле рассказали о главном принципе реакции на санкции

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва подготовит соответствующие ответные меры по принципу взаимности, они уже прорабатываются на экспертном уровне.

В Кремле прокомментировали информацию о том, что российский МИД начал разработку ответных мер на новые санкции Вашингтона.

— Как показывают санкции всех предыдущих нескольких лет, безусловно, главный принцип реакции на санкционные действия — это принцип взаимности, поэтому это вполне объяснимо и понятно. Санкции восприняли с сожалением — сожалением того, что пока продолжается ставка на вот такую санкционную риторику, далёкую от конструктивизма, а главное — далёкую от реальной демонстрации политической воли на урегулирование вот той проблемы, которую мы имеем вокруг Украины, — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Лайф писал, что США внесли 38 человек и российских организаций в санкционный список. Это подразумевает заморозку активов на территории США и запрет на въезд.