Российский Су-27 "отогнал" истребитель НАТО от самолёта Шойгу над Балтикой

F-16 Североатлантического альянса ретировался после того, как самолёт встал между двумя воздушными суднами и показал своё вооружение.

Истребитель НАТО F-16 пытался приблизиться к самолёту главы Минобороны РФ Сергея Шойгу над Балтийском морем. Однако, как сообщает РИА "Новости", воздушное судно Североатлантического альянса ретировалось после того, как его "отогнал" российский истребитель Су-27.

Отмечается, что истребитель НАТО планировал сопроводить Шойгу в тот момент, когда министр направлялся в Калининград. При этом борт главы Минобороны летел с эскортом из российских самолётов морской авиации.

Как только F-16 приблизился к борту Министерства обороны, Су-27 подлетел и как бы показал истребителю имеющееся вооружение, качнув крыльями. Сразу после этого самолёт НАТО скрылся.