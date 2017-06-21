Песков заверил в подлинности видео ударов по ИГИЛ, показанного Путиным Стоуну

Некоторые пользователи соцсетей "узнали" в промелькнувших кадрах фрагменты видеозаписи 2013 года, снятой американскими военными в Афганистане.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сомнения по поводу подлинности кадров работы российской авиации в Сирии, которые Владимир Путин продемонстрировал во время интервью Оливеру Стоуну. По его словам, любые утверждения о том, видео было ошибочно выдано за другое, не соответствуют действительности.

— Могу подтвердить, это это материалы Минобороны. Это часть их доклада президенту. Министр обороны это презентовал президенту, и некая часть была продемонстрирована президентом Оливеру Стоуну. Иные домыслы неверны и неуместны, — сказал Песков.

При этом представитель Кремля отказался развёрнуто отвечать на вопрос о том, кому все-таки принадлежал смартфон, с экрана которого Путин показывал Стоуну кадры спецоперации против ИГИЛ*. Песков лишь отметил, что это гаджет одного из сотрудников, обеспечивающих работу президента.

Отметим, речь идёт о кадрах, которые Владимир Путин показывал Оливеру Стоуну в третьей части фильма "Интервью с Путиным". Вскоре после выхода документальной ленты в эфир некоторые пользователи соцсетей "узнали" в промелькнувших на планшете кадрах фрагменты из американского видео 2013 года, снятого в Афганистане.

* Деятельность организации запрещена на территории России Верховным судом.