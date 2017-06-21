Песков: Встреча Путина и Трампа пока не готовится

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ, на 7 июля в рамках саммита G20 ещё ничего не запланировано.

Встреча президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа пока не планируется. На 7 июля в рамках саммита G20 беседа пока не готовится. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Отметим, что саммит G20 пройдёт в Гамбурге 7–8 июля.

— Пока встреча никак не готовится. На 7 июля пока ничего не запланировано. Пока мы исходим из того, что президент Путин и президент Трамп будут принимать участие в саммите "двадцатки" в Германии, — сказал Песков.

Он отметил, что каких-то конкретных договорённостей не достигнуто.