Песков вновь не стал комментировать состояние здоровья главы Кемеровской области

Ранее в администрации региона подтвердили информацию о том, что Аман Тулеев перенёс операцию на позвоночнике.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь не стал комментировать информацию о состоянии здоровья губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. По словам официального представителя Кремля, никаких кадровых решений по этому поводу не принималось.

— По-прежнему никаких решений, как вы знаете, не принималось, и, соответственно, я ничего не могу сказать на этот счёт, ибо мы никогда не анонсируем какие-либо кадровые решения, — сказал Песков журналистам.

Как сообщал Лайф, внимание СМИ к кемеровскому губернатору привлёк его отпуск, который глава региона всё время продлевал. Дело в том, что Аман Тулеев изначально ушёл на 10 дней, но по истечении этого срока не появился.

Вскоре СМИ сообщили, что глава региона болен и ему была проведена операция на позвоночнике. Эту информацию Лайфу подтвердили в администрации Кемеровской области.