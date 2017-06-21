В Кирове лесовоз сбил пешехода и врезался в жилой дом

Один человек погиб, двое получили в дорожно-транспортном происшествии тяжёлые травмы.

В Кирове водитель груженного брёвнами МАЗа не справился с управлением и выехал на обочину. Там он сбил пешехода и врезался в припаркованный у дома "шевроле-круз". После этого полуприцеп опрокинулся, а МАЗ врезался в дом. Пешеход погиб на месте.

Водителей МАЗа и "шевроле" госпитализировали с травмами. Раскатившиеся брёвна снесли строящуюся во дворе баню и погребли под собой вольер со сторожевой собакой. Животное погибло.

Также серьёзно повреждён раритетный автомобиль "Волга", который хозяин дома реставрировал во дворе. Само строение не пострадало. Людей в момент ДТП там не было.

— В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, уточняются детали происшествия, — рассказала Мария Шиляева, замначальника отдела УГИБДД по Кировской области.